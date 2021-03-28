Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
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Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldıRİZE'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 76 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı

RİZE'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 76 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Doğu Karadeniz'de dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Bölgede soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Önceki geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize'de 76 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri yürüttükleri çalışma ile kardan kapalı yolları ulaşıma açtı.

Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
Rize'de kardan kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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