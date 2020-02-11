Rize'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Rize'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

11.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:44
Rize'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

'nin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

İlçenin Dağdibi Mahallesi'ndeki bir evde oturan Nurettin Güner ve misafirliğe gelen akrabası 'dan dünden beri alamayan komşuları, eve gitti.

Kapıyı açınca Güner ve Altun'u baygın halde bulan komşuları, 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

Sağlık görevlilerince Kalkandere Merkez Sağlık Ocağına kaldırılan Altun, kurtarılamadı.

Rize Devlet Hastanesine götürülen Güner ise tedavi altına alındı.

Güner ile Altun'un evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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