Rize'de karantinayı ihlal eden 15 kişi yurda yerleştirildi Rize'de karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 15 kişi yurda yerleştirildi.

Rize'de karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 15 kişi yurda yerleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tüm uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 15 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, Çayeli ilçesinde Kovid-19 denetimleri kapsamında yapılan kontrollerde, oyun oynatan ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden işletmelere ve toplam 9 kişiye idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA