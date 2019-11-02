02.11.2019 21:42

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4)

17 KİŞİYE DE ULAŞILDI

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiden 17'sine de ulaşıldı. Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalara, İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip ve 9 iş makinesi katıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 7 saatlik çalışmalar sonucu ulaşılan 17 kişi, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

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RİZE (DHA)

Kaynak: DHA