Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

02.11.2019 21:30
Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı
Kaynak: DHA
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