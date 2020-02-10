Rize'de kar nedeniyle otomobil galerisinin çatısı çöktü
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Rize'de kar nedeniyle otomobil galerisinin çatısı çöktü

Rize'nin Pazar ilçesinde, kar nedeniyle çatısı çöken otomobil galerisindeki 8 araçta hasar meydana geldi.

10.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:28
Rize'de kar nedeniyle otomobil galerisinin çatısı çöktü

'nin Pazar ilçesinde, kar nedeniyle çatısı çöken otomobil galerisindeki 8 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçenin köyünde, Mustafa ve Resul Kuru'ya ait tek katlı otomobil galerisinin çatısı çöktü.

Bu sırada galeri içerisindeki 8 araç çatı altında kaldı. Araçlarda hasar meydana gelirken çökme anında çatı altında kimsenin bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı.

Belediye ve polis ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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