Rize'de kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Rize'de kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı

Rize'de kar yağışının ardından kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı.

RİZE (AA) - Rize'de Kar yağışının ardından kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Fındıklı ilçesine bağlı Küçük Yayla yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yayla yolunu ulaşıma açtı.

Rize'de kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı

Rize'de kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rize'de kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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