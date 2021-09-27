Rize'de kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de kar yağışının ardından kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı.
RİZE (AA) - Rize'de Kar yağışının ardından kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı.
Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Fındıklı ilçesine bağlı Küçük Yayla yolu ulaşıma kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yayla yolunu ulaşıma açtı.