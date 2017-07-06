Rize'de Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Rize'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.



Özcan Beyazpınar idaresindeki 34 PG 2221 plakalı otomobil, İslampaşa Mahallesi'ndeki kavşakta karşı yönden gelen Nurullah Kazancı'nın kullandığı 53 RT 240 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü ile eşi Meryem (47) ve oğlu Ertuğrul Kazancı (13) yaralandı.



Yaralı sürücü ve eşi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, oğlu Ertuğrul Kazancı ise Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.