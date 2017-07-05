Rize'de Kamyonetin Yayalara Çarpması

Rize'de kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi.



Ardeşen ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda, dün yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ölen Tevfik (63), kızı Fethiye (46) ve torunu Nihal Özyanık (27) için Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, kazada ölenlerin yakınlarının yanı sıra Pazar Kaymakamı Cevat Çelik, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Levent Böke ve vatandaşlar katıldı.



Kılınan namazın ardından Tevfik Özyanık'ın cenazesi, ilçeye bağlı Düz Mahallesi'nde toprağa verildi. Fethiye ve kızı Nihal Özyanık'ın cenazesi ise Fındıklı ilçesinde defnedildi.