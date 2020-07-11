Rize'de kamyonet köprünün ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Rize'de kamyonetin köprünün ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
11.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:20
Rize'de kamyonetin köprünün ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon'dan Rize istikametine seyreden Sadık Kazancı yönetimindeki 34 FUC 19 plakalı kamyonet, Boğaz Mahallesi Çiftekavak mevkisinde köprü ayağına çarptı.
Kazada, Tenzile Kazancı (71) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Kazancı ile Yusuf Beşli, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Beşli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA