Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum'dan Rize'ye giden Seyfi Karadeniz (65) yönetimindeki 53 AP 506 plakalı kamyonet, Ovit Dağı mevkisi Demirkapı köyünde dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA