Rize'de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı
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Rize'de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı.

13.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:55
Rize'de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı. Kamyon şoförünün ağır şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. Şantiyede yük taşıyan kamyonet rampayı geri geri çıkmaya çalışırken damperindeki yük nedeniyle bir anda yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Yuvarlanma anında toprak yüklü dorse kamyondan ayrıldı. Kamyon şoförünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA
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