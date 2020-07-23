Rize'de kafasına "yorgun mermi" isabet eden fabrika çalışanı yaralandı
Rize'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde kafasına "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı.
23.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:30
Rize'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde kafasına "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolveren köyünde bir özel fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışan Emrah Köseoğlu'nun (33) kafasına, fabrikanın bahçesinde otururken yorgun mermi isabet etti.
Yaralanan Köseoğlu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köseoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, yaralanmaya yol açan merminin kaynağını araştırıyor.
Kaynak: AA