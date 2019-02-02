Rize'de Kaçakçılıkla Mücadele
Rize'de yapılan kontrollerde, bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Rize'de yapılan kontrollerde, bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı ilçesinde kaçakçılara yönelik uygulama yaptı.
Yapılan kontrollerde, bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi, olayla bağlantılı M.K. gözaltına alındı.
M.K, hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet iddiasıyla adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA