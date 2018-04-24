Rize'de Kaçakçılıkla Mücadele

Rize'de jandarma ekiplerinin kontrollerinde, 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesinde kaçakçılara yönelik uygulama yaptı.

Yapılan kontrollerde, 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 14 şişe içki ele geçirildi ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Üç kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında 48 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.