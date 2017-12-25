Rize'de Kaçakçılıkla Mücadele

Rize'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, 1 kilo 825 gram kubar esrar ile 1 kilo 66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ve Çayeli ilçesinde kaçakçılara yönelik yol uygulamaları yaptı.



Yapılan kontrollerde, 1 kilo 825 gram kubar esrar, 1 kilo 66 gram kenevir tohumu ile 2 bin 210 paket kaçak sigara, 640 paket pipo tütünü, 83 şişe kaçak içki, 1 tabanca ele geçirildi ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 7'si Gürcistan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gürcistan uyruklu kişiler, sınır dışı edildi. Türk uyruklulardan 1'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğer 2 zanlı ise adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.



Bu arada şüpheliler hakkında 38 bin 976 lira idari para cezası uygulandı.