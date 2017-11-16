Rize'de Kaçakçılıkla Mücadele

Rize'de jandarmanın operasyonlarında 4 bin 670 paket sigara ele geçirildi.





Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fındıklı ilçesinde kaçakçılara yönelik yaptıkları yol uygulamaları sırasında, 4 bin 670 paket kaçak sigara ile 155 litre içki ele geçirdi.



Operasyonda olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen iki Gürcistan uyruklu ve ikisi Türk olmak üzere 4 kişinin ifadesi alındı.



İfadesi alınan Türk vatandaşlarının serbest bırakıldığı, Gürcistan uyruklu iki kişinin ise sınır dışı edildiği belirtildi.



Şüpheliler hakkında 80 bin 756 lira idari para cezası uygulandı.