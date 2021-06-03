Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı
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Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda atölye olarak kullanılan bölümde 13 ruhsatsız tabanca, 78 şarjör, 12 fişek, 84 tabanca kabzası ve bir tabanca gövdesi ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, M.İ'yi gözaltına aldı.

Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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