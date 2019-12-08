Rize'de kaçak içki ele geçirildi
Rize'de jandarma tarafından yapılan uygulamada 51 litre kaçak içki ele geçirildi.
Rize'de jandarma tarafından yapılan uygulamada 51 litre kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Fındıklı ilçesi Liman Mahallesi'nde yürüttükleri "önleyici kolluk devriyesi" sırasında M.H'ye ait tırda arama gerçekleştirdi. Aramada şoför yatağının altındaki bölmede 51 litre kaçak içki ele geçirildi.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 4 bin 794 lira idari para cezası uygulanan sürücü, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.