Rize'de kaçak içki ele geçirildi
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Rize'de kaçak içki ele geçirildi

Rize'de jandarma tarafından yapılan uygulamada 51 litre kaçak içki ele geçirildi.

08.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:18
Rize'de kaçak içki ele geçirildi

'de tarafından yapılan uygulamada 51 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçesi Liman Mahallesi'nde yürüttükleri "önleyici kolluk devriyesi" sırasında M.H'ye ait tırda arama gerçekleştirdi. Aramada şoför yatağının altındaki bölmede 51 litre kaçak içki ele geçirildi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 4 bin 794 lira idari para cezası uygulanan sürücü, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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