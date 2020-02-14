Rize'de kaçak avcılara ceza kesildi

14.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:26

Rize'de geçen yıl yasa dışı ve usulsüz avlanan 3 bin 942 kişiye 359 bin 111 lira idari para ve tazminat cezası uyguladığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla koruma, kontrol ve denetimlerini sürekli yapıldığını belirtildi.

4915 sayılı Kara Avcılığı kapsamında yürütülen çalışmalarda, yasa dışı ve usulsüz avlananlara karşı Rize, Artvin, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da mücadelenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 2019 yılında 3 bin 942 avcı kontrol edilmiş, kaçak ve usulsüz avlanan şahıslara toplam 359 bin 111 lira idari para cezası ile tabiatta meydana getirdikleri zarar ve eksilmeden dolayı da tazminat cezaları uygulanmıştır. Ayrıca bu dönemde kabahatlilerin avda kullanmış oldukları araç ve gereçlerle, tabiattan yasa dışı olarak almış oldukları ölü, yaralı veya canlı av ve yaban hayvanlarına da el konulmuştur. 2020 yılında ise şimdiye kadar kontrol edilen 524 avcıdan yasa dışı avcılık yapan kişilere ise 88 bin 997 lira idari para ve tazminat cezası uygulanmıştır. 12. Bölge Müdürlüğü olarak yaban hayatı, av hayvanları ve biyoçeşitliliğin korunması için hem sahada hem de sanal dünyada kaçak avcıların izini sürmeye devam ediyoruz."

Açıklamada, av koruma kontrollerinin yanı sıra jandarma, emniyet birimlerine, avcı kuruluş ve derneklerine, köy muhtarlıklarına, vatandaşlara av ve yaban hayatı kaynaklarının korunmasının önemine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yazılı ve görsel medya aracılığıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA