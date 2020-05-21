Rize'de jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı Rize'de jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı Rize'nin Aredeşen ilçesinde jandarma tarafından düzenlene operasyonda kaçak silah üretilen atölyeye basın düzenlendi.

Rize'de jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı

RİZE - Rize'nin Aredeşen ilçesinde jandarma tarafından düzenlene operasyonda kaçak silah üretilen atölyeye basın düzenlendi.

Olay Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Kaçak silah yapıldığı öğrenilen bir atölyeye Rize İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince basın düzenlendi. Dedektör köpek kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 38 adet tabanca üst kapağı, 95 adet tabanca namlusu, 17 adet namlu yapımında kullanılan demir parçası, 8 adet tabanca horozu, 7 adet tabanca yayı, 1 adet kabze, mermi ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonun ardından N.Ö. ve M.Ö göz altına alındı. M.Ö.'nün işlemleri devam ederken N.Ö. ise savcılığa sevk edildiği.

Kaynak: İHA