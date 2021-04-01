Rize'de jandarma operasyonlarında157 şüpheli gözaltına alındı
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Rize'de jandarma operasyonlarında157 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de jandarma operasyonlarında157 şüpheli gözaltına alındı

Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son bir ay içerisinde arama ve yol kontrol çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde, 1 silah imalathanesi, 24 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 24 şarjör, 3 tabanca kabzesi, 1 tabanca yedek namlusu, 121 tabanca mühimmatı, 10 kök kenevir bitkisi, 16 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 gram toz esrar ve 18 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 19 şüphelinin gözaltına alındığı, ayrıca diğer suç ve kabahatlerden dolayı 157 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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