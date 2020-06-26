Rize'de jandarma operasyonları Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son bir ay içerisinde arama ve yol kontrol çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde birer ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 8 tabanca mühimmatı, 129 uyuşturucu hap, 79 kök kenevir, 2 gram da kenevir tohumu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 18 şüphelinin gözaltına alındığı, ayrıca diğer suç ve kabahatlerden dolayı 202 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA