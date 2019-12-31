Rize'de jandarma operasyonları

31.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:10

Rize Jandarma Komutanlığınca son bir ayda yapılan operasyonlarda 1 silah atölyesi ile 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son bir ay içerisinde arama ve yol kontrol çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışma neticesinde 1 silah imalathanesi,

13 ruhsatsız tabanca,

14 tabanca fişeği ile çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirildiği kaydedildi.

Kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, bin 646 paket gümrük kaçağı sigara,

51 litre kaçak alkollü içki, bin 940 gram kenevir tohumu,

84 gram toz esrar, bin 97 gram kubar esrar ele geçirildiği 29 şüpheli şahsın yakalandığı ifade edildi.

Kaynak: AA