Rize'de izinsiz ağaç kesen 5 kişiye para cezası
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Muradiye, Balcı, Rize, Kültür Sanat

Rize'de izinsiz ağaç kesen 5 kişiye para cezası

Rize'de, izinsiz ağaç kesen 5 kişiye merkeze bağı Muradiye Belde Belediyesi tarafında 392'şer lira para cezası verildi.

22.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:06
Rize'de izinsiz ağaç kesen 5 kişiye para cezası

Rize'de, izinsiz ağaç kesen 5 kişiye merkeze bağı Muradiye Belde Belediyesi tarafında 392'şer lira para cezası verildi.

Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Orta Mahalle Delihasan mevkisinde belediyeye ait 116 dönüm ormanlık alanların olduğunu belirtti.

Belediyeye ait ormanlı kalanı korumak için mücadele ettiklerini ifade eden Balcı, "Belediyemize gelen ihbarda ormanlı kalanda ağaç kesildiği söylendi. Araştırdığımızda yaklaşık 30 adet kızılağaç fidanının kesildiğini gördük. Ağaçları kesenleri tespit etikten sonra kişi başına 392 lira toplamda bin 960 lira para cezası uyguladık." dedi.

Cezayı yaptırımların caydırıcılığından çok kişilerin kamu malına ve özellikle doğaya saygı gösterilmesini istediğini kaydeden Balcı, kızılağıcın sık yetişen bir ağaç olmasına rağmen kesilen her fidan için yerine dikim yaptırılacağını aktardı.

Kaynak: AA

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