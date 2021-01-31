Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada

RİZE'de bir öğrenci yurdunun çevresinde bulunan beton istinat duvarı bloğu aniden çöktü. O anlar cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Kız öğrenci yurdunun çevresinde bulunan beton istinat duvarı, bilinmeyen nedenle aniden çöktü. Beton duvar bloğunun çökme anı da, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntüde; duvarın aniden yıkılması ve toprağın kayma anı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı