Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada
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Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada

31.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:10
Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada

RİZE'de bir öğrenci yurdunun çevresinde bulunan beton istinat duvarı bloğu aniden çöktü.

RİZE'de  bir öğrenci yurdunun  çevresinde bulunan beton istinat duvarı bloğu aniden çöktü. O anlar cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Kız öğrenci yurdunun  çevresinde bulunan beton istinat duvarı, bilinmeyen nedenle aniden çöktü. Beton duvar bloğunun çökme anı da, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntüde; duvarın aniden yıkılması ve toprağın kayma anı  görülüyor.


Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada
Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada
Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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