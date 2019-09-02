02.09.2019 17:59

Rize'de istinat duvarı böyle çöktü

RİZE - Rize'de şiddetli yağış sonrası Fener Mahallesinde bir binanın istinat duvarı çöktü, 3 araç duvar altında kaldı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'de Fener Mahallesinde bulunan bir binanın istinat duvarı şiddetli yağış sonrası çöktü. İstinat duvarı çökmeden önce sitenin park alanındaki parke taşları yerinden oynamaya ve çöküntüler olmaya başlarken, çökme anı sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA