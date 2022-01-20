Rize'de iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde, karlı yolu açmada kullanılan iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Büyükköy beldesinde, Yusuf Güner idaresindeki iş makinesiyle Gümüştaş Mahallesi yolunda çalışma başlatıldı.

Karla kaplı yolu açma çalışması sırasında iş makinesi, yaklaşık 100 metre sürüklenerek dereye devrildi.

Kazada, Güner ile araçtaki Resul Yılanca yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen Çayeli İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri ile vatandaşlar, yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulansla Rize'deki hastanelere kaldırıldı.