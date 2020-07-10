Rize'de iş makinesinin çarptığı inşaat iskelesi otomobilin üzerine devrildi Rize'nin Hemşin ilçesinde iş makinesinin çarptığı iki katlı inşaat iskelesi bir otomobilin üzerine devrildi.

Rize'nin Hemşin ilçesinde iş makinesinin çarptığı iki katlı inşaat iskelesi bir otomobilin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Atatürk Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında malzeme taşınan iş makinesinin çarptığı iki katlı inşaat iskelesi devrildi.

Bu sırada yolda beklerken iskelenin üzerine devrildiği 55 EB 912 plakalı otomobil ile iş makinesinin bir kısmı demirlerin altında kaldı.

Otomobildeki Hasan Bekar, kızı Yasemin Özge İnce ve yeğeni Yaren Ela İnce, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA