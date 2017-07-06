Rize'de İntihar

Rize'nin Tophane mahallesinde 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, tarım ilacı içerek intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, Tophane mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mustafa Çelik, bugün odasına kapanarak saatlerce dışarı çıkmadı. Durumdan şüphelenen ailesi Mustafa'nın odasına saat 19.00 sıralarında girdiğinde evlatlarının cansız bedeni ile karşılaştı. Tarım ilacıyla intihar ettiği iddia edilen Mustafa Çelik'in cesedi otopsi için Trabzon'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE