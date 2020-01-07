Rize'de inşaattan düşen işçi öldü
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Rize'de inşaattan düşen işçi öldü

Rize'nin İyidere ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

07.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:28
Rize'de inşaattan düşen işçi öldü

'nin İyidere ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Fıçıtaşı Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki konağı, belediye, emniyet ve jandarma kompleksi inşaatında çalışan Dursun Erol Atmaca (55), dengesini kaybederek birinci kattan asansör boşluğuna düştü.

Arkadaşlarının vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu Atmaca, kurtarılamadı.

Kazanın, Atmaca'nın emekliliğine çok az bir süre kala meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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