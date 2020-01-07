Rize'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Rize'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

RİZE (İHA) – Rize'nin İyidere ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

07.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:51
Rize'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

(İHA) – 'nin İyidere ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Fıçıtaşı Mahallesi Yalı Caddesi'nde yapımı devam eden konağı, belediye, emniyet ve jandarmanın yer alacağı dev kompleksin inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan 55 yaşındaki Dursun Erol Atmaca yüksek seviyeden asansör boşluğuna düştü. Sert zemine düşen Atmaca için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA
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