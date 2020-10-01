Rize'de ilkel teleferiğe takılıp 20 metre yükseklikten düşen kadın öldü

Rize'de ilkel teleferiğe takılıp 20 metre yükseklikten düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Rize'de ilkel teleferiğe takılıp 20 metre yükseklikten düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güneysu ilçesi Başköy köyünde Shakhnoza Yuldasheva (31) topladığı çayları ilkel teleferiğe yükledi. Bu sırada hareket eden teleferiğe takılan Özbek uyruklu kadın, sürüklenerek yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü.

Ağır yaralanan Yuldasheva, ambulansla götürüldüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yuldasheva'nın cenazesi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal