Rize'de İlçe Emniyet Amiri'nin Esnafa Tokat Attığı İddiası

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, esnafa tokat attığı iddiasıyla emniyet amiri hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, A.Y'nin 25 Haziran'da Fındıklı İlçe Emniyet Müdür Vekilliğine geçici olarak görevlendirildiği belirtildi.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedilen açıklamada, 19 Temmuz'da A.Y'nin karıştığı öne sürülen olayla ilgili hakkındaki iddiaları araştırmak üzere aynı gün idari soruşturma açıldığı ifade edildi.

Bu arada, daha önce tayin istediği öğrenilen A.Y'nin Rize'den ayrıldığı öğrenildi.