Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda, Muhammet Çepnioğlu yönetimindeki 53 AAG 680 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Funda Saral'ın kullandığı 61 JC 450 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Çepnioğlu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çepnioğlu ile diğer sürücü Saral, Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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