Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
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Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

25.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:23
Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Rize'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Rize'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaffur Can Arıcan'ın (20) kullandığı 53 DB 931 plakalı kamyonet, Küçükçayır-Rize yolu Salarha kavşağında Nihat Kork (28) idaresindeki 53 FH 467 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada iki kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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