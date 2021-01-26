Rize'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Rize'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

26.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:11
Rize'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Rize'de çarpışan iki kamyonun sürücüleri yaralandı.

Rize'de çarpışan iki kamyonun sürücüleri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Subaşı köyünde Rize-Artvin Havalimanı inşaatına taş taşıyan Fatih Karabiber yönetimindeki 06 BUB 977 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mevlüt Döne idaresindeki 06 CCM 215 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü de ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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