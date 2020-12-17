Rize'de ihtiyaç sahibi ailelerin gönlünü alacaklar

Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği (AKES-DER) Rize'de yaşayan kayıt altındaki göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere 'Bir gönülde sen al' adı altında proje başlattı.

AKES-DER Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu Rize'de yaşayan göçmen ve ihtiyaç sahibi aileler için ellerini taşın altına koyduklarını dile getirerek "Rize'de bulunan tüm göçmen ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aileleri kapsayan bir proje. Odunundan kömürüne, giyiminden gıdasına kadar resmi olarak tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına 'Bir gönülde sen al' diye bir proje başlattık. Evimizde kullanmadığımız temiz ikinci el eşya onlarda olur. Gönlünden ne koparsa bir kazak, bir ceket alırsın, kömür, odun. Bunları bizlere ulaştırmanız yeter. 2 adet toplama yerimiz var. Kalkandere ilçesinden başlattık orada toplanmaya başlandı. İsteyen oraya gönderebilir. Rize merkezde bizim şubemize de gönderebilirler. Rize'de olan vatandaşlar bizleri arayarak ulaşıp çağırabilir, gidip bizler de alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının gelen yardımları bekletmeden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak olduğunu kaydeden Kansızoğlu "Bizim amacımız malzemeleri yığmak değil. Yardım malzemeleri gelir gelmez anında odunu kömürü o soğuğu yaşatmadan ailelerimize teslim etmek. Acil belirlenmiş ailelerimiz var onlara yardımları getirerek başladık. İnanın 5 çorap bile 5 çocuğun ayağının sıcak olmasına yarıyor. Biz bugün bunu Rize'de yaptık ama yarında başka illerde yapacağız. Neden Rize dediğimiz zaman Rize'de göçmen aile çok. Kur'an kurslarında okumak için Rize'ye gelen öğrenci sayısı çok. Bizim amacımız ihtiyaç sahibi olan her kapıyı bir kez olsun çalarak onların gönüllerini almak" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı