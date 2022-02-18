Rize'de içme suyundan alınan KDV yüzde 1'e düşürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de içme suyundan alınan KDV yüzde 1'e düşürüldü

AA, Muhittin Sandıkçı - Güncel
 - Güncelleme:
Rize'de içme suyundan alınan KDV yüzde 1'e düşürüldü

Rize Belediyesi, içme suyu tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Rize Belediyesi, içme suyu tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Buna göre Rize Belediyesi, 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren sular için KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Güneysu Belediyesi daha önce su bedellerinde yüzde 20 indirime giderken KDV'yi de yüzde 8'den 1'e indirerek indirim oranını yüzde 27'ye çıkardı.

Ardeşen Belediyesi de KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Katma değer vergisi, Rize Belediyesi, cumhurbaşkanı, Gazete, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title