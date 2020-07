Rize'de horon oynanmasına izin veren işletmeye para cezası Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayarak horon oynatılan işletmeye idari para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayarak düzenlenen organizasyonda horon oynanmasına izin veren ve bu görüntülerin sosyal medyada yer aldığı işletmeye idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının devam ettiği anımsatılan açıklamada, bu bağlamda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin ciddi önem arz ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her bir işletme, her bir organizasyon ve her bir bireyin başına güvenlik ya da denetim elemanı dikmek mümkün olmadığından, bireysel olarak bizler kendimizi ve etrafımızı kontrol etmeli, tedbirlere dikkatli şekilde uymalı ve uymayanları uyarmalıyız. Kovid-19 salgın sürecinin devam ettiği, riskin yüksek olduğu ve kurallara titizlikle uyulması gerektiği her tür imkanla duyurulmakta, ulusal ve yerel medyada sürekli dile getirilmekte, anonslar yapılmakta, afişler, ilanlar asılmakta yani her türlü uyarı, her türlü yöntemle tekrarlanmaktadır."

Bununla beraber yüzlerce kez idari para cezası uygulandığı da vurgulanan açıklamada, "Bunlara rağmen halen bu tip davranışların varlığı hem mücadeleyi sürdüren ekiplerin moralini bozmakta hem de sadece kurallara uymayanların değil, tüm toplumun sağlığını olumsuz etkilemektedir. Son zamanlarda ilimizde vaka sayılarının artışı da dikkate alınarak yeniden tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, özellikle toplu organizasyonlardan kaçınmaya ya da kurallara uyarak katılmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

