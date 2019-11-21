Rize'de hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Haberler » Güncel » Rize'de hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Haber

Rize'de hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Rize'de, birçok köy evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

21.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:02
Rize'de hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

'de, birçok köy evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Bazı köylerden benzer şekilde hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Komutanlığı ekipleri, İl ekipleriyle koordineli çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak B.A. ve M.L. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde ve aracında yaptığı aramada çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirdi.

Şüphelilerin sorgularında, il genelindeki bazı hırsızlık olaylarını da kendilerinin yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen B.A. ve M.L, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların hırsızlık yaptıkları bir evden çaldıkları kahveyi, girdikleri bir başka evde pişirerek içtikleri iddia edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et