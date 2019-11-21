Rize'de hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

21.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:02

Rize'de, birçok köy evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Bazı köylerden benzer şekilde hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak B.A. ve M.L. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde ve aracında yaptığı aramada çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirdi.

Şüphelilerin sorgularında, il genelindeki bazı hırsızlık olaylarını da kendilerinin yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen B.A. ve M.L, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların hırsızlık yaptıkları bir evden çaldıkları kahveyi, girdikleri bir başka evde pişirerek içtikleri iddia edildi.

Kaynak: AA