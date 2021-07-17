Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
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Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)

Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

HEYALAN ANI KAMERADARize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel afetinde, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı.

HEYALAN ANI KAMERADA

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel afetinde, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Gülizar Karali'ye ait tek katlı evin bir bölümünün toprak yığınıyla koparak sürüklendiği, çevrede çay bahçesinin hasar gördüğü, evin dışına çıkan 9 kişinin de uzaklaşarak son anda kurtulduğu görülüyor. Ağaçların da devrildiği görüntülerde, 4 katlı binadan çıkanların koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

'BANA ÇOCUKLARIM KALDI, ALLAH BİZİ KORUDU'Heyelanda tanık olduğu korku dolu anları anlatan Gülizar Karali (65), "Çok yağış vardı, yukarıdaki eski ev daha güvenli diye oraya çıktık. Oğullarım da yeni evin üst katında dereyi izliyordu. Selin geldiğini gördüklerinde kaçmaya başladılar, biz de bir şeyler olduğunu fark edip, kaçmaya çalıştık. Ama sanki orada bizi bir şey tutuyor gibi oldu. Zorlukla uzaklaştık. 55 yıldır burada oturuyorum, bu ırmağın bu hale geldiğine ilk kez tanık oldum. Çok yağmur yağdı. Bana çocuklarım kaldı, Allah bizi korudu" dedi.'BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Heyelanda 4 katlı binadan koşarak uzaklaşanlardan Sevim Karali de, "Bağırmaktan sesim kısıldı. Çok korktuk. Dışarı çıkmamızla arkamızdan büyük bir gürültüyle heyelan geldi. Önüne kattığını sürükledi. O panikle çocuklarımı göremedim, daha da büyük korku yaşadık. Çok şükür can kaybı olmadan bunu atlattık" ifadelerini kullandı.


Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)
Rize'de heyelanda evler askıda kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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