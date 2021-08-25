Rize'de heyelan riski altındaki yapıların yıkımı başladı

RİZE'de geçen ay 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda hasara yol açan sel ve heyelan afetlerinin izleri silinmeye çalışılırken, kentte riskli yapıların yıkımı da başladı.

RİZE'de geçen ay 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda hasara yol açan sel ve heyelan afetlerinin izleri silinmeye çalışılırken, kentte riskli yapıların yıkımı da başladı. Acil yıkım kararı alınan 17 binadan heyelan tehdidi altında olan Güzelyurt köyündeki 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında riskli olduğu tespit edilen yapılar için harekete geçildi. Sel ve heyelan tehlikesini en fazla yaşayan Rize'de 'acil ve öncelikli boşaltılması' gereken 17 yapı tespit edildi. Bu yapılardan heyelan riski altındaki ilk yapının yıkımı gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Güzelyurt köyünde Ali Furtuna'ya ait 3 katlı bina, ekiplerce yıkıldı. Yıkımların önümüzdeki günlerde süreceği öğrenildi.

'DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPSIN'

Binasının yıkılışını izleyen Saadet Furtuna "Burada heyelan 2-3 yıl önce yaşandı. Kapımızın önünün de heyelan meydana geldi. Evde de çatlamalar olunca boşalttık. Heyelan tehlikesi devam ediyor. Geçen ayki yağmurlarla beraber köylülerimizle yine aynı korkuları yaşadık. Devletimiz gerekeni yapsın istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş