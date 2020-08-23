Rize'de heyelan nedeniyle 2 bina tahliye edildi
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Rize'de heyelan nedeniyle 2 bina tahliye edildi

RİZE merkezin Dağsu Mahallesi'nde heyelan tehlikesi altındaki 2 bina, dün gece tahliye edildi.

Rize'de heyelan nedeniyle 2 bina tahliye edildi
23.08.2020 08:25 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:29

RİZE merkezin Dağsu Mahallesi'nde heyelan tehlikesi altındaki 2 bina, dün gece tahliye edildi. Gelen ekiplerin uyardığı kişiler, evlerden çıkarılarak, yakınlarının yanına gönderildi. Salarha ve Muradiye beldelerine giden yolda meydana gelen heyelanda bir araç, toprak yığını altında kalırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Dağsu Mahallesi'nde bitişik 2 bina, dün arkasındaki dağ tarafında meydana gelen heyelan nedeniyle hasar gördü. Biri 5, diğeri 6 katlı 2 binada bulunan 30 kişi, ekiplerin uyarıları ile evden çıkarıldı. Binada oturanlar, gece yakınlarının yanında geçirdi. Ali Toptan, yağan yağmurun ardından binanın arkasındaki dağdan heyelan geldiğini ve evleri tehdit ettiğini belirterek, "Büyük korku ve panik yaşadık. Yan binanın 3'üncü katına kadar heyelan girdi. Binadakiler güvenlikleri için boşaltıldı" dedi.Öte yandan sağanağın etkili olduğu Salarha bölgesinde, Salarha'dan Rize merkeze seyir halindeki aracın üzenine toprak yığını geldi. Toprak altında kalan aracın sürücüsü, yara almadan çıkmayı başarırken, yol da bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin heyelanlı noktalara müdahaleleri devam ediyor.


Kaynak: DHA

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