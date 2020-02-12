: Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı

12.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:51

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanan heyelan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Rize'de etkili olan kar yağışının ardından karlar bazı noktalarda erimeye başladı. Karların erimesi ile heyelanlar görülürken, Pazar-Hemşin karayolu Yeniköy Mahallesi Paşaloğlu mevkiinde yaşanan heyelan nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Heyelan anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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