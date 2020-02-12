Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı
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Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanan heyelan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

12.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:51
Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı

'nin Pazar ilçesinde yaşanan heyelan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Rize'de etkili olan kar yağışının ardından karlar bazı noktalarda erimeye başladı. Karların erimesi ile heyelanlar görülürken, Pazar-Hemşin karayolu Yeniköy Mahallesi Paşaloğlu mevkiinde yaşanan heyelan nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Heyelan anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Rize'de heyelan anı cep telefon kamerasına yansıdı
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