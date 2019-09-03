Rize'de heyelan altında kalan 4 otomobile ulaşılamadı

03.09.2019 16:12

Kaynak: DHA

RİZE'de sağanak yağış sırasında meydana gelen heyelanda çöken istinat duvarının altında kalan 4 otomobile ulaşmak için çalışma yürütülüyor. Şu ana kadar 280 kamyon toprağın taşındığı alandan, otomobillere ulaşabilmek için bin kamyon toprağın kaldırılması gerektiği belirtildi.Boğaz Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında sağanak sırasında meydana gelen heyelanda Yamaç Evler Sitesi'nin istinat duvarı çöktü, park halindeki 4 otomobil toprak altında kaldı. 12 katlı, 48 daireli sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği alanda toprak altında kalan otomobillerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Şu ana kadar alandan 280 kamyon toprak çıkarıldı, ancak otomobillere ulaşılamadı. Araçlara ulaşılabilmesi için alandan bin kamyon toprağın çıkarılması gerektiği belirtildi.Site Yöneticisi Ercüment Kutlu, "İstinat duvarı ile bina arasından iki araç rahat bir şekilde geçebiliyordu. Oluşan heyelanla beraber bu duvar yıkılmadı, ama sürüklendi. Duvar bina ile neredeyse birleşti. Park halinde bulunan otomobil arada sıkıştı" dedi.Bina sakinlerinden Muhammet Kan ise, "3 iş makinesi, 9 kamyon ile toprağın kaldırılması için çalışma yürütülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 280 kamyon toprak taşındı. Baktığımız zaman belli olmasa da burada bin kamyonluk iş var gibi görünüyor. Bir aracın burnu göründü, ama yine üstü toprakla kaplandı. Ekipler çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.