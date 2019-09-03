03.09.2019 15:39

Rize'de heyelan altında kalan 4 otomobile ulaşılamadı

Rize'de sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelanla çöken istinat duvarının altında kalan 4 otomobile ulaşmak için çalışma yürütülüyor. 280 kamyon toprağın çıkarıldığı alanda yaklaşık bin kamyon toprak kütlesi taşınarak otomobillere ulaşılması hedefleniyor.

Boğaz Mahallesi'nde, dün saat 15.00 sıralarında sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelanda Yamaç Evler Sitesi'nin istinat duvarı çöktü, park halindeki 4 otomobil toprak altında kaldı. 12 katlı, 48 daireli Yamaç Evler Sitesi'nin tedbir amacıyla tahliye edildiği alanda toprak altında kalan otomobillerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. 280 kamyon toprağın çıkarıldığı alanda otomobillere henüz ulaşılamadı. Alandan bin kamyon toprak çıkarılması hedefleniyor.

Site Yöneticisi Ercüment Kutlu, İstinat duvarı ile bina arasından iki araç rahat bir şekilde geçebiliyordu. Oluşan heyelanla beraber bu duvar yıkılmadı ama sürüklendi. Duvar bina ile neredeyse bileşti. Park halinde bulunan otomobil arada sıkıştı dedi.

Bina sakinlerinden Muhammet Kan da, 3 iş makinası, 9 kamyon ile toprağın kaldırılması için çalışma yürütülüyor. Şuana kadar yaklaşık 280 kamyon toprak taşındı. Baktığımız zaman belli olmasa da burada bin kamyonluk iş var gibi görünüyor. Bir aracın burunu göründü ama yine üstü toprakla kaplandı. Ekipler çalışmaya devam ediyor diye konuştu.

Kaynak: DHA