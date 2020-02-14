: Rize'de heyelan

14.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:16

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle Ayder yolu trafiğe kapatıldı.

Önceki gün Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bugün de Çamlıhemşin'e bağlı ünlü turizm merkezi Ayder'e giden yolda heyelan meydana geldi. Heyelanlara karşı Rize Valiliği ve Çamlıhemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan uyarılar ise yerini buldu. Heyelan anında güvenlik çemberi oluşturup yolu trafiğe kapatan Çamlıhemşin Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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