Rize'de haziranda kayak keyfi RİZE'de kayakçı Adnan Er, yılın 6 ayı kar altında kalan deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda kayak yaptı.

RİZE'de kayakçı Adnan Er, yılın 6 ayı kar altında kalan deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda kayak yaptı.

Rize'de kayak sporu ile uğraşan Adnan Er, Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgelerinden İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'na çıktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı 25 dereceyi bulurken, Er, şort ve tişörtle Ovit Dağı'nda yer yer 2 metreyi bulan karda kayarak keyifli bir zaman geçirdi.Haziran ayında kayak yapmanın muhteşem bir duygu olduğunu belirten Adnan Er, "Rize'nin Ovit Dağı'nda kayak sporu 6- 7 ay yapılabiliyor. Haziran ayındayız ama buralarda halen kayak yapılabilecek kadar kar var. 2 buçuk kilometre tırmanış yaptıktan sonra kendime uzun bir pist oluşturdum. Bu mevsimde kısa kol tişört, şort ve güneş gözlüğü ile kayak yapmanın keyfi de bir başka. Dünyanın hiçbir yerinde bu mevsimde böyle bir kar görmek mümkün değil. Herkese bu keyfi tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA