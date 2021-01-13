Rize'de hastanenin ecza deposunda yangın çıktı
13.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:46
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunun olduğu bölümde yangın çıktı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunun olduğu bölümde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.
Yangını fark eden hastane personeli tarafından ilk müdahalede bulunuldu.
Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal